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В Windows появится функция восстановления системы через облако

В Windows появится функция восстановления системы через облако

Скорее всего, это будет похоже на то, как Apple дает возможность переустановки macOS путем загрузки копии из облака, пишет The Verge.

Хотя эта функция пока недоступна для публичного тестирования, Microsoft по сути недавно использовала аналогичную функцию для своей линейки Surface, позволяя устройствам «восстанавливаться из облака», загрузив копию Windows 10 и переустановив ее.

С помощью новой функции пользователи смогут получать самую свежую версию Windows с серверов Microsoft, а не устанавливать устаревшую ОС с диска или USB-накопителя. Но отсутствие доступа к интернету делает ее совершенно бесполезной.

Существующие средства поддержки Windows для ноутбуков обычно включают копию ОС на разделенной части диска или сторонние инструменты для восстановления из облака или USB-ключа. Похоже, Microsoft рассматривает множество различных способов устранения проблем.

Эта функция, скорее всего, станет ключевой для Microsoft Windows Lite и Windows Core OS (WCOS). Microsoft создает упрощенную и аналогичную Chrome-OS версию Windows 10, и возможность восстановить ее на устройствах без подключения USB-устройства может стать ключевым фактором для некоторых аппаратных средств, которые будут работать под управлением Windows Lite.

Microsoft также должна обеспечить полную поддержку OEM-производителей, чтобы это работало хорошо. Поэтому ожидайте, что эта функция будет постепенно внедряться на машинах различных компаний, по мере того, как она будет готова к тестированию.

По материалам НВ
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