Люди Коломойского угрожают остановить работу завода, требуя снизить тариф на электричество

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Ферросплавщики пригрозили остановкой предприятий в случае отказа предоставить льготный тариф на электроэнергию. Об этом заявил представитель Запорожского завода ферросплавов Николай Ковтун.
Напомним, рабочие предприятий АО “Запорожский завод ферросплавов”, АО “Никопольский завод ферросплавов” и АО “Днепроазот” олигарха Игоря Коломойского утром 31 июля вышли с митингом под здание НЭК “Укрэнерго” с требованием предоставить сниженные льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий.
“Мы сюда приехали отстаивать, даже не бороться с тарифами, а отстаивать свои рабочие места, которые мы можем потерять в результате остановки предприятия из-за дорогой электроэнергии. Главное — нас услышали. В данной ситуации мы видим, что скоропалительных, быстрых решений не удается принять из-за того, что есть определенные процедуры. При этом я хочу отметить, что у нас есть реальная угроза остановки предприятия, если эти решения приняты не будут. Эти проблемы, которые возникли сейчас с электроэнергией, они возникли 2-3 месяца назад. При этом на тот момент ни в НКРЭКУ, ни в Кабмине, я считаю, не проявили должной степени обеспокоенности для решения данных проблем. Поэтому мы оказались в такой ситуации. Мы не сдаемся, будем продолжать сражаться за свои права, за свои рабочие места и не допустим остановки предприятия”, — сообщил представитель завода.
Напомним, рабочие предприятий АО “Запорожский завод ферросплавов”, АО “Никопольский завод ферросплавов” и АО “Днепроазот” олигарха Игоря Коломойского утром 31 июля вышли с митингом под здание НЭК “Укрэнерго” с требованием предоставить сниженные льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий.
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