Какие области больше всего средств выделили на строительные работы в ProZorro за год (инфографика)

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Три года назад использование ProZorro стало обязательным для всех госпредприятий.
За это время в системе появились явные лидеры, в том числе и среди регионов Украины:
В Днепропетровской области самым дорогим тендером можно назвать ремонт дороги Днепр-Николаев. На него из местного бюджета выделили 2,2 млрд грн. Не намного меньше стоит и эксплуатационное содержание дорог местного значения в Харьковской области. Ожидаемая стоимость тендера 1,8 млрд грн. В Донецкий области подобные дорожные работы обойдутся региону в 1 млрд грн, а во Львовской — 706 млн грн. И лишь в Одесской области самый дорогой тендер не связан со строительством. На техническое обслуживание подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов из бюджета выделили 500 млн грн.
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