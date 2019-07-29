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Какие области больше всего средств выделили на строительные работы в ProZorro за год (инфографика)

Какие области больше всего средств выделили на строительные работы в ProZorro за год (инфографика)

Три года назад использование ProZorro стало обязательным для всех госпредприятий.

За это время в системе появились явные лидеры, в том числе и среди регионов Украины:

  • Днепропетровская область, первой стартовавшая с электронными закупками в ProZorro, лидирует по количеству тендеров (статистика по конкурентным процедурам без учета г. Киев). Здесь с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года их объявили 47,7 тысячи.
  • Донецкая область с 27 тысяч закупок.
  • Винницкая и Запорожская области, у которых 23,8 тысячи и 19,5 тысячи тендеров соответственно.
  • Харьковская, 18,5 тысячи тендеров.

В Днепропетровской области самым дорогим тендером можно назвать ремонт дороги Днепр-Николаев. На него из местного бюджета выделили 2,2 млрд грн. Не намного меньше стоит и эксплуатационное содержание дорог местного значения в Харьковской области. Ожидаемая стоимость тендера 1,8 млрд грн. В Донецкий области подобные дорожные работы обойдутся региону в 1 млрд грн, а во Львовской — 706 млн грн. И лишь в Одесской области самый дорогой тендер не связан со строительством. На техническое обслуживание подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов из бюджета выделили 500 млн грн.

По материалам Дело
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