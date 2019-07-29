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Украина вошла в пятерку стран, где установили больше всего ветроэлектростанций

Украина вошла в пятерку стран, где установили больше всего ветроэлектростанций

За первое полугодие 2019 года в Украине установили ветроэлектростанций общей мощностью 262 мегаватта.

Об этом сообщает ассоциация владельцев ветроэлектростанций Wind Europe.

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Всего в Европе за первые 6 месяцев 2019 г. ввели в эксплуатацию ветроэлектростанций общей мощностью 4,9 гигаватта, из них 2,97 гигаватта – ветроэлектростанции, расположенные на земле, а остальные ветряки – построены в море.

Больше всего наземных ветроэлектростанций ввели в эксплуатацию во Франции и Швеции – на 523 мегаватта и 459 мегаватт соответственно. В Германии и Италии построили ветряков общей мощностью около 287 мегаватт.

Отмечается, в первой половине 2019 года объемы установления новых ветроэлектростанций в Европе несколько упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности из-за проблем с установлением ветряков в Германии, которая ввела в эксплуатацию меньше всег7о ВЭС начиная с 2000 года.

Общий объем инвестиций в установление ветряков в течение первой половины 2019 г.составил 8,8 миллиарда евро.

По материалам hromadske.tv
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