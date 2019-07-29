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В Нацбанке не видят рисков в увеличении иностранцами портфеля гособлигаций

В Нацбанке не видят рисков в увеличении иностранцами портфеля гособлигаций

Существенное увеличение нерезидентами портфеля облигаций внутреннего госзайма не содержит значительной угрозы.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.

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По его словам, регулятор внимательно отслеживает ситуацию на рынке ОВГЗ и считает маловероятной реализацию опасений о том, что иностранные инвесторы могут резко продать ОВГЗ.

“Безусловно, есть график вхождения и погашения. Есть объем размещения Министерства финансов, если вы обратили внимание, то последние аукционы были больше ориентированы на ОВГЗ с более долгим сроком погашения – пять с половиной, шесть лет, поэтому объемы коротких бумаг постепенно уменьшаются и не представляют никакого риска. Национальный банк всегда контролирует ситуацию на валютном рынке. Если будут какие-то резкие колебания, мы выйдем с интервенциями”, – сказал Смолий.

По материалам Espreso.tv
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