В Индии открывают кафе, в котором посетители будут расплачиваться пластиком

Муниципалитет города Амбикапур на востоке Индии разработал проект кафе, в котором посетителей будут кормить в обмен на пластиковые отходы.

Об этом рассказал мэр города Аджай Тирк, представляя бюджет, сообщает The Economic Times.

Кафе обустроят на одной из остановок общественного транспорта.

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За килограмм пластикового мусора будут предлагать комплексный обед. За полкилограмма можно рассчитывать на завтрак.

Рассчитывают, что главными клиентами кафе станут бездомные и бедные люди. Поэтому проект кафе в перспективе предусматривает также строительство приюта, в котором беспризорным сборщикам мусора будут предоставлять бесплатную ночевку.

Муниципалитет планирует использовать собранный пластик в строительстве дорог. В Амбикапуре уже есть одна 1,5-километровая дорога, сделанная из смеси асфальта и пластиковых гранул. Считают, что такая технология более надежна, ведь содержание пластика не позволяет просачиваться влаге.

По национальному индийскому исследованию, Амбикапур (население 120 000) признали вторым по чистоте городом страны после Индора. В частности, в городе уже запретили использование пластиковых пакетов.