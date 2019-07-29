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Названы автомобили, которые со временем не ржавеют

Названы автомобили, которые со временем не ржавеют

Одна из главных проблем старых автомобилей – ржавчина, которая со временем делает кузов дырявым.

Специалисты Шведского института коррозии определили автомобили, которые со временем почти не ржавеют.

Специалисты проанализировали произведенные в 2003-2005 годах автомобили, которые регулярно использовались на трассах и обрабатывались антигололедными веществами (которые, кстати, в значительной степени ускоряют коррозию кузова).

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*По мнению экспертов, наиболее надежными в плане коррозионной стойкости автомобилями оказались:

  • Audi A4,
  • Mercedes C-class,
  • Volkswagen Golf,
  • Opel Astra,
  • Renault Megane,
  • Volvo 70-Series,
  • Nissan Micra,
  • Mitsubishi Carisma,
  • Saab 9-5,
  • Skoda Octavia.

Среди автомобилей 2004-2005 годов выпуска стоит обратить внимание на такие иномарки, как Nissan Micra, Renault Megane, Volvo 40-series, Ford Mondeo, Opel Astra и Citroen C5. Кстати, исследование показало, что эти модели лучше подходят для использования на дорогах, обрабатываемых антигололедными средствами.

Специалисты особо подчеркнули, что автомобилей, которые совсем не гниют, не существует.

По материалам autonews.ua
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