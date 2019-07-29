Названы автомобили, которые со временем не ржавеют

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Одна из главных проблем старых автомобилей – ржавчина, которая со временем делает кузов дырявым.
Специалисты Шведского института коррозии определили автомобили, которые со временем почти не ржавеют.
Специалисты проанализировали произведенные в 2003-2005 годах автомобили, которые регулярно использовались на трассах и обрабатывались антигололедными веществами (которые, кстати, в значительной степени ускоряют коррозию кузова).
*По мнению экспертов, наиболее надежными в плане коррозионной стойкости автомобилями оказались:
Среди автомобилей 2004-2005 годов выпуска стоит обратить внимание на такие иномарки, как Nissan Micra, Renault Megane, Volvo 40-series, Ford Mondeo, Opel Astra и Citroen C5. Кстати, исследование показало, что эти модели лучше подходят для использования на дорогах, обрабатываемых антигололедными средствами.
Специалисты особо подчеркнули, что автомобилей, которые совсем не гниют, не существует.
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