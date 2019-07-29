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В сети показали малоизвестный Запорожец (фото)

В сети показали малоизвестный Запорожец (фото)

Мало кто знает, что Таврия – не первая переднемоторная и переднеприводная разработка ЗАЗ. До нее было несколько прототипов, а самым ранним из них является НАМИ-0107 1966 года, пишет ТопЖыр.

О НАМИ-0107 рассказали в Facebook-сообществе «Українські автомобілі». С виду он очень напоминает ЗАЗ-966, что неудивительно – у Запорожца взяли кузов.

Но вот вся начинка у прототипа другая. Дело в том, что в НАМИ в те годы активно изучали конструкцию первого Mini, и инженерам пришлась по душе переднеприводная компоновка с расположенным поперечно двигателем.

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Именно такую схему применили и в НАМИ-0107. Его оснастили 1,4-литровым мотором от Москвича-408. Интересно, что специально для авто создали новые трансмиссию и сцепление, причем 4-ступенчатую МКПП поместили в поддоне двигателя.

Переднюю подвеску выполнили на поперечных рычагах с торсионами, а заднюю – на продольных. Однако в ходе испытаний выяснилось, что Запорожец с передним расположением мотора сырой и ненадежный, а потому от развития модели отказались.

По материалам autonews.ua
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