Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиля

В Украине в очередной раз активизировались телефонные мошенники, которые рассылают сообщения о якобы выигрыше автомобиля KIA Ceed.

После того, как мы позвонили по указанному в сообщении номеру, чтобы получить авто – нужно оплатить 1% от его стоимости. В то же время на сайте указана якобы акционная цена автомобиля – 498 тыс. грн.

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Таким образом от доверчивых украинцев требуют якобы всего лишь около 5 тыс. грн взноса. Очевидно, что после оплаты этой суммы на карту мошенники просто исчезнут с деньгами.