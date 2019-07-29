Российский Сбербанк из-за санкций продал «турецкую» дочку за $5 млрд

Российский Сбербанк продал свою дочернюю структуру в Турции — DenizBank A.S. — дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка.

Сделку одобрили банковские регуляторы Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Австрии и России.

Выручка Сбербанка от продажи составила 170,7 млрд руб ($2,67 млрд). Совокупный объем инвестиций в турецкий банк за все время владения составил 148 млрд руб ($2,32 млрд). По условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг DenizBank перед Сбербанком на сумму около $1,2 млрд. Кроме того, DenizBank погасит ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около $1,1 млрд. Общий объем денежного потока Сбербанка от продажи DenizBank составит около $5 млрд.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что решение о продаже было связано с санкционными ограничениями, которые были введены против российской кредитной организации в части ее международного присутствия. По его словам, сделка позволит Сбербанку «сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы» кредитной организации в России.