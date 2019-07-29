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Сколько тратит турист на отдых в Турции

Сколько тратит турист на отдых в Турции

Доходы Турции от туризма во втором квартале выросли на 13,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 7 млрд 974 млн долларов.

Как свидетельствуют данные Института статистики Турции, с начала года страну посетили 650,378 тыс. украинцев, что на 4,58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем расходы для туриста составляют 625 долларов

  • Иностранный турист тратит в стране 607 долларов,
  • Представители турецкой диаспоры – 766 долларов за период пребывания.

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Отмечается, что 87,8% дохода – это расходы иностранных туристов. Другие 12,2% пришлись на долю турецких граждан, живущих за рубежом.

На турпакеты туристы потратили примерно 2,4 млрд долларов, на личные расходы – 5,5 млрд.

Стоимость авиабилетов компании МАУ

  • Киев – Стамбул – 3105 грн,
  • Киев – Анкара – 1413 грн,
  • Киев – Измир – 1666 грн,
  • Киев – Бодрум – 5553 грн.
    Цены указаны для перелета в одну сторону при покупке билетов в две стороны.
По материалам УНН
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