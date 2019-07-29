Сколько тратит турист на отдых в Турции

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Доходы Турции от туризма во втором квартале выросли на 13,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 7 млрд 974 млн долларов.
Как свидетельствуют данные Института статистики Турции, с начала года страну посетили 650,378 тыс. украинцев, что на 4,58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В среднем расходы для туриста составляют 625 долларов
Отмечается, что 87,8% дохода – это расходы иностранных туристов. Другие 12,2% пришлись на долю турецких граждан, живущих за рубежом.
На турпакеты туристы потратили примерно 2,4 млрд долларов, на личные расходы – 5,5 млрд.
Стоимость авиабилетов компании МАУ
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