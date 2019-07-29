Украинцы сократили долги за коммуналку (инфографика)

Долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета электроэнергии в июне 2019 года составили 50,1 млрд грн, что на 3,6% меньше, чем в мае нынешнего года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

“В целом в июне было оплачено за услуги ЖКХ 6,2 млрд грн, что составило 143,2% от начисленной в этом месяце суммы. Кроме этого, 2,8 млрд грн украинцы отдали за снабжение электроэнергией. Данный показатель – на 102,6% больше начисленной суммы”, – отмечается в экспресс-выпуске.

Самый высокий уровень оплаты коммуналки зафиксирован в:

1. Черновицкой области – 230,4%;

2. Закарпатской – 189%;

3. Киевской – 181,7%;

4. Ивано-Франковской – 173,8;

5. Житомирской – 170,5%.

Самый низкий уровень оплаты в:

1. Одесской – 111,4%;

2. Луганской – 119,4%;

3. Донецкой – 134%;

4. Полтавской – 134,8%;

5. Запорожской – 135,9%.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии на одного владельца лицевого счета в июне 2019 года составляли 659,6 грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.