Украинцы сократили долги за коммуналку (инфографика)

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Долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета электроэнергии в июне 2019 года составили 50,1 млрд грн, что на 3,6% меньше, чем в мае нынешнего года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
“В целом в июне было оплачено за услуги ЖКХ 6,2 млрд грн, что составило 143,2% от начисленной в этом месяце суммы. Кроме этого, 2,8 млрд грн украинцы отдали за снабжение электроэнергией. Данный показатель – на 102,6% больше начисленной суммы”, – отмечается в экспресс-выпуске.
Самый высокий уровень оплаты коммуналки зафиксирован в:
1. Черновицкой области – 230,4%;
2. Закарпатской – 189%;
3. Киевской – 181,7%;
4. Ивано-Франковской – 173,8;
5. Житомирской – 170,5%.
Самый низкий уровень оплаты в:
1. Одесской – 111,4%;
2. Луганской – 119,4%;
3. Донецкой – 134%;
4. Полтавской – 134,8%;
5. Запорожской – 135,9%.
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии на одного владельца лицевого счета в июне 2019 года составляли 659,6 грн.
Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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