В Киеве начали подключать автоматы по продаже Kyiv Smart Card

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Киевском метрополитене КП “ГИВЦ” (оператор системы единого билета) начали подключение автоматов по продаже Kyiv Smart Card.
Об этом сообщается на официальной странице КП “Киевский метрополитен” в Facebook.
Читайте также: Метро Киева откажется от зеленых карт
“В КП “Киевский метрополитен” началось подключение технических комплексов для покупки, пополнения транспортных карт и приобретения одноразовых QR-билетов. Таким образом, после подключения всех 207 приборов приобрести карту можно будет на любой станции метро, а со временем – и на остановках общественного транспорта”, – говорится в сообщении.
Автоматы запущены на станциях: “Крещатик” и “Академгородок”.
Купить транспортную карту можно в кассах на 10 станциях метро «Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Акедемгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна».
Стоимость карты Kyiv Smart Card – 50 грн.
Как пополнить билет – с помощью мобильных приложений «Приват 24», «Ощад 24/7» или в терминалах самообслуживания КП «ГИВЦ», «ПриватБанка», «Ощадбанка» и на портале EasyPay.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине обвалились цены на популярный продукт9 ч. назад - 20310 11
Укрепление гривны: Маркарова раскритиковала НБУ за бездействиеВчера, 16:03 - 4753 11
Сколько зарабатывают украинские госслужащие3 ч. назад - 1221 4
Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцыВчера, 17:04 - 18118 4
Укрепление курса гривны продолжится - мнение эксперта5 ч. назад - 2807 3
В Украине обвалились цены на популярный продукт9 ч. назад - 20310 11
Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцыВчера, 17:04 - 18118 4
Украинскому бизнесу разрешили не платить налоги с расходов на алкогольВчера, 14:45 - 11243 2
Какие штрафы предусматриваются за пользование мобильным за рулемВчера, 20:05 - 8732
Что будет с субсидией, если подарить квартиру или передать по наследствуВчера, 21:05 - 7676 1
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2587
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1076
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1143 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4035
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4444 2