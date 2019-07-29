В Киеве начали подключать автоматы по продаже Kyiv Smart Card

В Киевском метрополитене КП “ГИВЦ” (оператор системы единого билета) начали подключение автоматов по продаже Kyiv Smart Card.

Об этом сообщается на официальной странице КП “Киевский метрополитен” в Facebook.

Читайте также: Метро Киева откажется от зеленых карт

“В КП “Киевский метрополитен” началось подключение технических комплексов для покупки, пополнения транспортных карт и приобретения одноразовых QR-билетов. Таким образом, после подключения всех 207 приборов приобрести карту можно будет на любой станции метро, ​​а со временем – и на остановках общественного транспорта”, – говорится в сообщении.

Автоматы запущены на станциях: “Крещатик” и “Академгородок”.

Купить транспортную карту можно в кассах на 10 станциях метро «Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Акедемгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна».

Стоимость карты Kyiv Smart Card – 50 грн.

Как пополнить билет – с помощью мобильных приложений «Приват 24», «Ощад 24/7» или в терминалах самообслуживания КП «ГИВЦ», «ПриватБанка», «Ощадбанка» и на портале EasyPay.

Справка Finance.ua:

Жетон выводится из обращения и с 30 октября не будет функционировать в качестве платежного средства.