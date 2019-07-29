Правительство Великобритании дополнительно выделило 2 миллиарда фунтов на «жесткий» Brexit

Правительство Великобритании выделило дополнительные 2,1 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на подготовку к выходу страны из Европейского Союза без соглашения.

Как сообщает агентство Bloomberg, таким образом британское правительство удвоило ранее выделенную сумму.

Согласно информации, решение о выделении дополнительных средств принял новый министр финансов Саджид Джавид. Половина денег пойдет на улучшение пограничной и таможенной инфраструктуры и обеспечение доступа к критически важным медицинским товарам. Остальные средства при необходимости будут предоставлены правительственным департаментам.

Сообщается, что в этом году на Brexit выделили уже 4,3 миллиарда фунтов, а общая сумма достигла 6,3 миллиарда фунтов стерлингов.