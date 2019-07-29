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Центробанк США снизил ставку федеральных фондов впервые со времен финансового кризиса 2008 года

Центробанк США снизил ставку федеральных фондов впервые со времен финансового кризиса 2008 года

Федеральная резервная система США 31 июля впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила ставку федеральных фондов на 0,25 процентного пункта.

Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

С 1 августа ставка федеральных фондов, регулирующая стоимость долларовых кредитов по всему миру, будет установлена в диапазоне 2-2,25% годовых.

Кроме того, с 1 августа, на два месяца раньше запланированного срока, ФРС прекращает операции по сокращению баланса.

Отныне средства от погашения казначейских облигаций на балансе ФРС будут направляться на покупку новых аналогичных бумаг. Средства от погашения и купонные доходы по ипотечным бондам на сумму до 20 млрд долларов также будут направляться на покупку государственного долга.

В рамках операций по сокращению баланса ФРС почти два года изымала из системы долларовую ликвидность, сжав ее на 550 млрд долларов.

В своем релизе ФРС, констатируя “силу рынка труда”, ускорение потребительских расходов и “умеренный” рост экономики, называет единственную причину разворота политики – “последствия событий на мировой арене для будущего экономики”.

ФРС недвусмысленно намекает на угрозы, исходящие от торговых войн, из-за которых оборот мировой торговли сжался рекордно с 2009 года, экономика Евросоюза застряла в стагнации, экономика Китая замедлилась до минимума за 27 лет, а ряд стран, включая Южную Корею и Бразилию, скатились в рецессию.

Решение по ставке принято не единогласно – президент Федерального резервного банка Канзаса Эстер Джордж и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен высказались за то, чтобы сохранить ее на прежнем уровне.

Рынки ждут дальнейшего снижения ставки – еще на 1 процентный пункт до конца 2020 года.

Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым валютам, отреагировал ростом и обновил максимальные значения более чем за два года. Он прибавил 0,55% и находился на отметке 98,363 пункта, максимальной с мая 2017 года. Евро к доллару обновил двухлетний минимум, падая 0,8% – до 1,1067 доллара за евро.

Рынок акций США обвалился рекордно с мая: индекс Dow Jones потерял 1,23%, S&P500 – 1,08%, а высокотехнологичный Nasdaq – 1,19%.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение ФРС, назвав его недостаточным, и обвинил в этом главу регулятора Джерома Пауэлла.

“Пауэлл как всегда разочаровал нас, но он хотя бы покончил с периодом количественного ужесточения, который не должен был начинаться – и не было бы инфляции. В любом случае, мы в выигрыше, но очевидно, что большой поддержки от ФРС мне не получить”, – написал Трамп в Twitter.

По материалам Економічна Правда
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