Центробанк США снизил ставку федеральных фондов впервые со времен финансового кризиса 2008 года

Федеральная резервная система США 31 июля впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила ставку федеральных фондов на 0,25 процентного пункта.

Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

С 1 августа ставка федеральных фондов, регулирующая стоимость долларовых кредитов по всему миру, будет установлена в диапазоне 2-2,25% годовых.

Кроме того, с 1 августа, на два месяца раньше запланированного срока, ФРС прекращает операции по сокращению баланса.

Отныне средства от погашения казначейских облигаций на балансе ФРС будут направляться на покупку новых аналогичных бумаг. Средства от погашения и купонные доходы по ипотечным бондам на сумму до 20 млрд долларов также будут направляться на покупку государственного долга.

В рамках операций по сокращению баланса ФРС почти два года изымала из системы долларовую ликвидность, сжав ее на 550 млрд долларов.

В своем релизе ФРС, констатируя “силу рынка труда”, ускорение потребительских расходов и “умеренный” рост экономики, называет единственную причину разворота политики – “последствия событий на мировой арене для будущего экономики”.

ФРС недвусмысленно намекает на угрозы, исходящие от торговых войн, из-за которых оборот мировой торговли сжался рекордно с 2009 года, экономика Евросоюза застряла в стагнации, экономика Китая замедлилась до минимума за 27 лет, а ряд стран, включая Южную Корею и Бразилию, скатились в рецессию.

Решение по ставке принято не единогласно – президент Федерального резервного банка Канзаса Эстер Джордж и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен высказались за то, чтобы сохранить ее на прежнем уровне.

Рынки ждут дальнейшего снижения ставки – еще на 1 процентный пункт до конца 2020 года.

Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым валютам, отреагировал ростом и обновил максимальные значения более чем за два года. Он прибавил 0,55% и находился на отметке 98,363 пункта, максимальной с мая 2017 года. Евро к доллару обновил двухлетний минимум, падая 0,8% – до 1,1067 доллара за евро.

Рынок акций США обвалился рекордно с мая: индекс Dow Jones потерял 1,23%, S&P500 – 1,08%, а высокотехнологичный Nasdaq – 1,19%.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение ФРС, назвав его недостаточным, и обвинил в этом главу регулятора Джерома Пауэлла.

“Пауэлл как всегда разочаровал нас, но он хотя бы покончил с периодом количественного ужесточения, который не должен был начинаться – и не было бы инфляции. В любом случае, мы в выигрыше, но очевидно, что большой поддержки от ФРС мне не получить”, – написал Трамп в Twitter.