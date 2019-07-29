0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Украинцы существенно поспособствовали экономическому росту Польши - СМИ

Украинцы существенно поспособствовали экономическому росту Польши - СМИ

Вклад иммигрантов, в том числе украинцев, в рост ВВП Польши составил в среднем 0,5% в год в течение последних пяти лет.

Такова оценка экономистов банка Citi Handlowy, сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Business Insider Polska.

Больше всего польская экономика смогла получить благодаря работникам из-за рубежа в 2017 году – почти 1% роста.

По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП.

“Конечно, не так, чтобы общее предложение рабочей силы выросло лишь благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение уровня безработицы и рост профессиональной активности поляков. Однако 0,3-0,9% к росту ВВП в год дает приток рабочих из Украины”, – говорят аналитики.

В то же время кадровики прогнозируют рост нехватки рабочей силы и призывают облегчить правила трудоустройства украинцев.

Экономисты Citi более оптимистичны. По их мнению, поток иммиграции уже начал ослабевать. Учитывая это, а также большее открытие Германии к новым мигрантам, в последующие годы можно ожидать уменьшения количества иностранных работников в Польше, прогнозируют они.

Однако, по их словам, риск внезапного оттока иммигрантов оценивается как низкий. “Мы ожидаем сокращения количества работников, которые не из страны – члена ЕС, примерно на 5-10% в 2020 году”, – подсчитывают эксперты.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.