Украинцы существенно поспособствовали экономическому росту Польши - СМИ

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Вклад иммигрантов, в том числе украинцев, в рост ВВП Польши составил в среднем 0,5% в год в течение последних пяти лет.
Такова оценка экономистов банка Citi Handlowy, сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Business Insider Polska.
Больше всего польская экономика смогла получить благодаря работникам из-за рубежа в 2017 году – почти 1% роста.
По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП.
“Конечно, не так, чтобы общее предложение рабочей силы выросло лишь благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение уровня безработицы и рост профессиональной активности поляков. Однако 0,3-0,9% к росту ВВП в год дает приток рабочих из Украины”, – говорят аналитики.
В то же время кадровики прогнозируют рост нехватки рабочей силы и призывают облегчить правила трудоустройства украинцев.
Экономисты Citi более оптимистичны. По их мнению, поток иммиграции уже начал ослабевать. Учитывая это, а также большее открытие Германии к новым мигрантам, в последующие годы можно ожидать уменьшения количества иностранных работников в Польше, прогнозируют они.
Однако, по их словам, риск внезапного оттока иммигрантов оценивается как низкий. “Мы ожидаем сокращения количества работников, которые не из страны – члена ЕС, примерно на 5-10% в 2020 году”, – подсчитывают эксперты.
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