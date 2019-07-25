Межбанк: динамичное завершение июля

Последний день июля прошел достаточно динамично и драматично на валютном рынке. Гривна имела существенные шансы на дальнейшее укрепление, но интересы и задачи отдельных крупных игроков подкорректировали эти амбиции нацвалюты. Вообще, на торгах складывается интересная и нестандартная ситуация. Если ранее курсовую “погоду” на межбанке делали крупные экспортеры и импортеры , а также НБУ, то теперь – все больше нерезиденты и регулятор.

Сказывается влияние аукционов Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Сверхвыгодные условия их продажи для инвесторов (высокая доходность и отсутствие налогообложения) привлекли значительные объемы нерезидентских покупок этих гривневых бумаг и как следствие – массированный приток валюты на межбанк в период проведения таких аукционов и в дни расчетов по ним. Предложение валюты в разы превышает спрос со стороны импортеров, что позволяет практически весь излишек доллара выкупать Нацбанку в резервы. Этим регулятор активно пользуется и только за понедельник- вторник этой недели выкупил по нашим расчетам не менее 360-410 млн долларов, постепенно занижая котировки скупки.

Не стал исключением и сегодняшний день, когда НБУ появился на рынке уже с самого утра. Именно скупки доллара регулятором в сочетании с отдельными выходами крупных клиентов и банков на рынок по покупке/продаже доллара для завершения месяца – и стали причиной курсовой свечки в середине дня.

Ход торгов:

С вчерашних вечерних 25,02/25,05 гривен за доллар межбанк сразу же стартовал с более низкого уровня в 24,95/24,98 с явной целью уйти значительно ниже. Но в первый час сессии излишек доллара начал скупать Нацбанк, фактически поддерживая доллар. Результат – котировки снизились лишь до 24,94/24,97 к 11:00, а НБУ купил первые 20 млн долларов по 24,97-24,98 гривен и обозначил свое предложение о дальнейшем выкупе валюты по 24,96. Появление “универсального покупателя” приободрило продавцов, а иностранцы к этому моменту уже продали необходимый объем валюты для окончательного закрытия сегодняшних расчетов по ОВГЗ. Нацбанк несколько раз подряд выкупал доллар на торгах, фактически целенаправленно не давая ему еще больше просесть.Использовал, как всегда – Matching.

Как только иностранцы закрыли свои проблемы и был выкуплен фактически основной излишек предложения – рынок быстро развернулся в сторону роста котировок за счет покупок импортеров для завершения внешнеэкономических расчетов на отчетную дату.

Уже в 12:00 курс подрос до 25,05/25,09 гривен за доллар, а в обменниках котировки продажи “зеленого” с 25 гривен подскочили сразу до 25,10-25,15.

Ближе к обеду доллар еще подрос до 25,075/25,115 гривен, а к 16:00 (на единичных сделках) его подтянули до 25,095/25,135. На этой отметке межбанк и завершил свою работу в последний день июля.

Главные события 31 июля на межбанке:

1) Проседание котировок доллара с утренних 24,95/24,98 гривен до 24,94/24,97 к 11 часам и затем рост котировок до 25,095/25,135 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но снова активно скупал валюту через Matching. Купил первые 20 млн долларов по 24,97-24,98 гривен, а в дальнейшем продолжил скупку валюты по 24,96. Выкупив фактически весь излишек предложения, Нацбанк к 12:00 фактически развернул рынок в сторону роста котировок на отдельных сделках крупных игроков;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,9845 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 1 августа установлен на уровне 25,0207.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,08 / 25,11

евро – 27,96 / 28,00

российский рубль – 0,3949 / 0,3959

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1714 / 1,1715

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