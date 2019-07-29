SpaceX изменит конструкцию марсианского корабля

Нам не придется долго ждать информации о грядущем обновлении конструкции космического аппарата компании SpaceX, предназначенного для колонизации Марса, который фирма называет Starship («Звездолет»).

Основатель и исполнительный директор SpaceX Илон Маск пообещал, что он раскроет новейшие изменения конструкции космического аппарата после первого пробного «прыжка» прототипа космического аппарата, известного как Starhopper («Звездный прыгун»), без фиксации при помощи системы тросов. Эти испытания были успешно завершены на прошлой неделе, поэтому новости об изменениях в конструкции аппарата должны появиться в ближайшее время – вероятно, в середине августа, сказал Маск на минувших выходных.

Впервые конструкция космического аппарата Starship была представлена вниманию общественности в сентябре 2016 г.; тогда проект аппарата (совместно с ракетой-носителем) носил название Interplanetary Transport System (ITS). В сентябре 2017 г. Маск представил переработанный проект, в котором система ITS уже была переименована в Big Falcon Rocket (BFR). (Точнее, ракета-носитель носила название BFR, а космический аппарат – Big Falcon Spaceship (BFS). Однако многие просто называли всю систему вместе BFR.)