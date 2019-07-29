SpaceX изменит конструкцию марсианского корабля

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Нам не придется долго ждать информации о грядущем обновлении конструкции космического аппарата компании SpaceX, предназначенного для колонизации Марса, который фирма называет Starship («Звездолет»).
Основатель и исполнительный директор SpaceX Илон Маск пообещал, что он раскроет новейшие изменения конструкции космического аппарата после первого пробного «прыжка» прототипа космического аппарата, известного как Starhopper («Звездный прыгун»), без фиксации при помощи системы тросов. Эти испытания были успешно завершены на прошлой неделе, поэтому новости об изменениях в конструкции аппарата должны появиться в ближайшее время – вероятно, в середине августа, сказал Маск на минувших выходных.
Впервые конструкция космического аппарата Starship была представлена вниманию общественности в сентябре 2016 г.; тогда проект аппарата (совместно с ракетой-носителем) носил название Interplanetary Transport System (ITS). В сентябре 2017 г. Маск представил переработанный проект, в котором система ITS уже была переименована в Big Falcon Rocket (BFR). (Точнее, ракета-носитель носила название BFR, а космический аппарат – Big Falcon Spaceship (BFS). Однако многие просто называли всю систему вместе BFR.)
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минфин провел крупнейшее с начала года размещение гривневых ОВГЗВчера, 10:15 - 1798 11
Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банкиВчера, 11:03 - 3770 10
Укрепление гривны: Маркарова раскритиковала НБУ за бездействиеВчера, 16:03 - 2856 8
Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон годаПозавчера, 22:36 - 14003 4
Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцыВчера, 17:04 - 12578 3
Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцыВчера, 17:04 - 12578 3
Украинскому бизнесу разрешили не платить налоги с расходов на алкогольВчера, 14:45 - 9863 2
Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банкиВчера, 11:03 - 3770 10
ПриватБанк переводит счета клиентов на международные номераВчера, 10:01 - 2888
Укрепление гривны: Маркарова раскритиковала НБУ за бездействиеВчера, 16:03 - 2856 8
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2293
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1025
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1112 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4004
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4403 2