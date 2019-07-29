Заемщикам "теплых кредитов" в этом году возместили около 100 миллионов

В Украине в этом году по программе энергосбережения “теплые кредиты” заемщикам компенсировали около 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

“Дополнительную поддержку можно получить в рамках более 160 местных программ удешевления «теплых кредитов», на которые выделено более 170 млн гривен. В этом году из местных бюджетов уже выплачено почти 50 млн грн участникам таких программ”, – говорится в сообщении.

По программе выплачено:

Около 17 млн ​​грн – для ОСМД ;

3 млн грн – для утепления частных домов.

Через какие банки можно участвовать в программе

Укргазбанк,

Ощадбанк,

ПриватБанк,

Укрэксимбанк.

С начала действия программы в 2014 г. и по сегодняшний день из госбюджета компенсировано 2,5 млрд гривен.

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