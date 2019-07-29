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Заемщикам "теплых кредитов" в этом году возместили около 100 миллионов

Заемщикам "теплых кредитов" в этом году возместили около 100 миллионов

В Украине в этом году по программе энергосбережения “теплые кредиты” заемщикам компенсировали около 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

“Дополнительную поддержку можно получить в рамках более 160 местных программ удешевления «теплых кредитов», на которые выделено более 170 млн гривен. В этом году из местных бюджетов уже выплачено почти 50 млн грн участникам таких программ”, – говорится в сообщении.

По программе выплачено:

  • Около 17 млн ​​грн – для ОСМД;
  • 3 млн грн – для утепления частных домов.

Через какие банки можно участвовать в программе

  • Укргазбанк,
  • Ощадбанк,
  • ПриватБанк,
  • Укрэксимбанк.

С начала действия программы в 2014 г. и по сегодняшний день из госбюджета компенсировано 2,5 млрд гривен.

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Как принять участие в программе?

  • Лицо или ОСМД принимает решение о внедрении энергоэффективных мероприятий, обращается в уполномоченный банк и предоставляет необходимый пакет документов для получения кредита на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов (перечень документов определяется банком).
  • Получает кредитные средства.
  • Предоставляет банку счета-фактуры, акты выполненных работ и тому подобное. Таким образом, заемщик должен подтвердить целевое использование кредитных средств.
По материалам Finance.UA
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