Заемщикам "теплых кредитов" в этом году возместили около 100 миллионов

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В Украине в этом году по программе энергосбережения “теплые кредиты” заемщикам компенсировали около 100 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
“Дополнительную поддержку можно получить в рамках более 160 местных программ удешевления «теплых кредитов», на которые выделено более 170 млн гривен. В этом году из местных бюджетов уже выплачено почти 50 млн грн участникам таких программ”, – говорится в сообщении.
По программе выплачено:
Через какие банки можно участвовать в программе
С начала действия программы в 2014 г. и по сегодняшний день из госбюджета компенсировано 2,5 млрд гривен.
Как принять участие в программе?
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