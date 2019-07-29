ЕБРР приобрел евробондов Нафтогаза на 120 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития приобрел пятую часть выпущенных Нафтогазом евробондов, номинированных в евро.

Об этом сообщают представители ЕБРР.

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Общая сумма, которую банк вложил в Нафтогаз, составляет 120 млн евро.

По данным ЕБРР, средства, которые Нафтогаз привлек от продажи своих евробондов – около 1 миллиарда долларов – будут направлены для удовлетворения общих корпоративных целей банка. Вместе с тем именно доля ЕБРР в финансировании Нафтогаза будет направлена ​​исключительно на приобретение газа для следующего отопительного сезона.

Накануне для приобретения дополнительных объемов газа Нафтогаз выпустил евробонды на общую сумму 1 миллиард долларов.