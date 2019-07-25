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Набсовет Приватбанка возглавила американка

Набсовет Приватбанка возглавила американка

Международный советник управления технической помощи Казначейства США американка Шэрон Иски возглавила наблюдательный совет Приватбанка. Пресс-служба госбанка сообщила, что ее избрали 31 июля на первом заседании нового состава НС.

Там также уточнили, что это было учредительное собрание для утверждения председателя набсовета. Никакие рабочие вопросы на нем не рассматривались и не утверждались. Уже на следующей встрече НС должно произойти перераспределение обязанностей всех членов набсовета, и должны рассматриваться текущие задачи. Точная дата пока не установлена, однако в банке считают, что она состоится очень скоро.

После недавних ротаций (из состава НС вышло три человека) состав наблюдательного совета Приватбанка выглядит следующим образом:

Шэрон Иски,
Надир Шейх,
Эран Кляйн,
Себастиан Шенайх-Каролат,
Роман Сульжик,
Ольга Томаш,
Юлия Мецгер,
Артем Шевалев.

На сегодняшнем заседании НС присутствовала представитель акционера — министр финансов Оксана Маркарова, которая поставила задачу подготовить Приватбанк к приватизации к 2022 году.

По материалам УБР
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