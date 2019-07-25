Бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы

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Нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена в Украине осенью.
Об этом сказал действующий бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета на пресс-конференции в Киеве.
“Вчера на заседании совета (бизнес-омбудсмена – ред.) была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого”, – заявил он.
По словам Шеметы, Свенчицкий приступит к работе осенью.
В феврале бизнес-омбудсмен Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который заканчивался в мае 2019 года, однако затем согласился остаться в должности до октября.
Марчин Свенчицкий – в прошлом мэр Варшавы и член польского правительства, а сейчас депутат Сейма (парламента) Польши.
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