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Бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы

Бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы

Нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена в Украине осенью.

Об этом сказал действующий бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета на пресс-конференции в Киеве.

“Вчера на заседании совета (бизнес-омбудсмена – ред.) была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого”, – заявил он.

По словам Шеметы, Свенчицкий приступит к работе осенью.

В феврале бизнес-омбудсмен Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который заканчивался в мае 2019 года, однако затем согласился остаться в должности до октября.

Марчин Свенчицкий – в прошлом мэр Варшавы и член польского правительства, а сейчас депутат Сейма (парламента) Польши.

По материалам hromadske.tv
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