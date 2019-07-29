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В Украине запустили формат онлайн-общения "Спроси у доктора"

В Украине запустили формат онлайн-общения "Спроси у доктора"

Минздрав Украины запускает формат онлайн-общения пациентов и врачей на самые востребованные темы.

Об этом сообщается на сайте правительства.

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“На странице Минздрава Украины в Facebook будут проходить трансляции вживую, во время которых пользователи сети смогут получить ответы от опытного специалиста”, – говорится в сообщении.

Темы для общения:

  • Вакцинация.
  • Какие прививки следует сделать детям до 1 сентября?
  • От чего нужно вакцинироваться взрослым?
  • Кто может получить прививку бесплатно и как это сделать?

Первая трансляция состоится 1 августа 2019 года в 13:00 на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Есть возможность задать свои вопросы под публикациями в Facebook та Twitter, а врач ответит на них в прямом эфире.

Минздрав Украины отмечает, что формат “Спроси у доктора” – это дополнительная возможность узнать у специалистов ответ на тот или иной вопрос, которая не может заменить визит и полноценную индивидуальную консультацию с врачом.

По материалам Finance.UA
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