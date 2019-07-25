Рейтинг самых экономичных электромобилей возглавил «кореец»

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Самым энергоэффективным электромобилем 2019 года признан корейский седан Hyundai IONIQ Electric, который в городском режиме потребляет всего 140 Вт-ч зарадя акуумулятора на километр пробега, а на трассе преодолевает то же расстояние за 172 вт-ч.
Такие данные приводит издание insideevs, которое составило рейтинг самых экономичных «зеленых» авто на основе исследований Агентства по охране окружающей среды США (EPA).
Примечательно, что «кореец» по среднему (между городским и загородным расходом) показателю опередил даже всемирный бестселлер Tesla Model 3. Правда, исключительно за счет более скромного расхода в мегаполисе. Если оба электромобиля поставить на шоссе, равных американскому электрокару нет – он тратит всего 169 Вт-ч на километр. Это лучший результат среди всех электромобилей, участвующих в рейтинге.
В ТОП-5 самых энергоэффективных «зеленых» авто также попали:
1. Hyundai IONIQ Electric – 154 Вт-ч/км (средний показатель).
2. Tesla Model 3 – 157 Вт-ч/км.
3. Hyundai Kona Electric – 175 Вт-ч/км.
4. Volkswagen e-Golf – 176 Вт-ч/км.
5. Chevrolet Bolt EV – 176 Вт-ч/км.
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А вот самым “прожорливыми” среди электромобилей 2019 года оказались два премиальных авто: Jaguar i-Pace, который на километр пути расходует в среднем 275 ВТ-ч энергии, а также Audi e-Tron (283 Вт-ч/км).
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