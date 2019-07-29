28% европейцев не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск (инфографика)

28,3% населения ЕС в возрасте 16+ не смогли позволить себе отпуск вне дома в 2018 году. В 2013 году соответствующая доля составляла 39,5%.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Среди 28 стран-членов ЕС не смогли себе позволить отпуск больше всего:

Жители Румынии (58,9%),

Хорватии (51,3%),

Греции (51%),

Кипра (51,0%).

Наименьшее количество людей в таком положении

Жители Люксембурга (10,9%, данные 2017 года),

Швеции (9,7%).

За последние 5 лет наибольшее падение доли лиц, неспособных позволить себе недельный ежегодный отпуск вдали от дома, зафиксировали:

в Болгарии (на 35,8 процентных пункта с 2013 года до 30,5% в 2018 году),

в Польше (на 26 процентных пункта с 2013 года до 34,6% в 2018 году).

Греция стала единственным государством-членом ЕС, где доля лиц увеличилась за тот же пятилетний период на 2 процентных пункта до 51,0% в 2018 году.