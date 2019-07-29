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28% европейцев не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск (инфографика)

28% европейцев не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск (инфографика)

28,3% населения ЕС в возрасте 16+ не смогли позволить себе отпуск вне дома в 2018 году. В 2013 году соответствующая доля составляла 39,5%.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Среди 28 стран-членов ЕС не смогли себе позволить отпуск больше всего:

  • Жители Румынии (58,9%),
  • Хорватии (51,3%),
  • Греции (51%),
  • Кипра (51,0%).

Наименьшее количество людей в таком положении

  • Жители Люксембурга (10,9%, данные 2017 года),
  • Швеции (9,7%).

За последние 5 лет наибольшее падение доли лиц, неспособных позволить себе недельный ежегодный отпуск вдали от дома, зафиксировали:

  • в Болгарии (на 35,8 процентных пункта с 2013 года до 30,5% в 2018 году),
  • в Польше (на 26 процентных пункта с 2013 года до 34,6% в 2018 году).

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Греция стала единственным государством-членом ЕС, где доля лиц увеличилась за тот же пятилетний период на 2 процентных пункта до 51,0% в 2018 году.

По материалам Finance.UA
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