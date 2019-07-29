28% европейцев не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск (инфографика)

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28,3% населения ЕС в возрасте 16+ не смогли позволить себе отпуск вне дома в 2018 году. В 2013 году соответствующая доля составляла 39,5%.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Среди 28 стран-членов ЕС не смогли себе позволить отпуск больше всего:
Наименьшее количество людей в таком положении
За последние 5 лет наибольшее падение доли лиц, неспособных позволить себе недельный ежегодный отпуск вдали от дома, зафиксировали:
Греция стала единственным государством-членом ЕС, где доля лиц увеличилась за тот же пятилетний период на 2 процентных пункта до 51,0% в 2018 году.
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