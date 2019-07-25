Украинские банки нарастили прибыль за полгода

Украинские государственные и коммерческие банки существенно увеличили свою прибыль по итогам первого полугодия 2019 года.

Чистая прибыль государственного Ощадбанка по итогам января-июня 2019 года составила 124,9 млн грн, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (31,001 млн грн).

Чистая прибыль государственного Укргазбанка по итогам января-июня 2019 года составила 275,9 млн грн, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года (215,9 млн грн).

Согласно отчетности государственного Укрэксимбанка, по итогам первого полугодия он декларирует увеличение прибыли на 27% — 862,2 млн грн (за аналогичный период прошлого года — 679,1 млн грн)

Согласно отчетности Ситибанка, за первое полугодие он получил прибыль 988,5 млн грн (рост на 57%), тогда как за аналогичный период прошлого года — 628 млн грн.

Согласно отчетности ОТП Банка, по итогам первого полугодия он декларирует прибыль 1,26 млрд грн (за аналогичный период прошлого года — 964 млн грн). Рост прибыли составил 31%.

Согласно отчетности банка ПУМБ, за первое полугодие он декларирует прибыль 1,26 млрд грн (за аналогичный период прошлого года — 1 млрд грн). Рост прибыли составил 26%.

Чистая прибыль АО “Универсал Банк” по итогам января-июня 2019 года составила 268,46 млн грн, что в 5,7 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Чистая прибыль банка Пивденный по итогам января-июня 2019 года составила 160,31 млн грн, что на 36,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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