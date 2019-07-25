Межбанк: среда обещает быть достаточно сумбурной

Среда на валютном рынке пройдет сумбурно и торопливо как для клиентов банков, так и финучреждений с Нацбанком. Но “хлопоты” будут достаточно приятными для чиновников Минфина Украины и регулятора,а также для покупателей валюты.

Основной причиной позитива для всех вышеперечисленных персонажей будет продолжение общей тенденции на укрепление национальной валюты (для сегодняшних потенциальных покупателей валюты), подкрепленная отличными результатами вчерашнего аукциона по размещению ОВГЗ (продали облигаций на 17,2 млрд грн, в том числе на 10,9 млрд – 6-ти летних). Высокая доходность облигаций в сочетании с отсутствием по ним налогообложения провоцирует активный приток нерезидентской валюты на межбанк, который выкупает в основном НБУ. Уже понятно, что только за июль Нацбанк скупит в резервы с межбанка не менее 1-1,2 млрд долларов, что является рекордом.

Ситуативно предложение валюты настолько превысило реальный спрос, что доллар уверенно пробъет порог в 25 гривен уже сегодня, а у НБУ опять будет возможность пополнять ЗВР.

Добавит статистики торгов и завершение отчетного периода. В последний день месяца на рынок традиционно выходят практически все игроки (как крупные, так и мелкие клиенты для закрытия своих валютных обязательств перед иностранными партнерами на 1-е число), а также сами банки для фиксации своего финансового результата по торговле валютой и выполнения нормативов Нацбанка на отчетную дату.

С учетом показателей аукциона по размещению ОВГЗ (сегодня дата расчета по этим бумагам) , а также эффекта окончания месяца – Мы прогнозируем на среду объемы торгов в пределах до 470 млн долларов при совершении до 690 сделок.

Основным прайсмейкером при формировании курса на межбанке сегодня останется Нацбанк. Именно его цена скупки излишков доллара на межбанке через Matching и будет диктовать уровень котировок на торгах.

Ситуативный избыток предложения валюты не перекрывается даже как ростом ее покупки у крупных импортеров (торопятся закрывать свои контракты подешевле), так и уменьшением активности по продаже валюты экспортерами, после получения возмещений НДС.

Мы прогнозируем на сегодня продолжение снижения котировок доллара и коридор по нему в пределах 24,90-25,10 гривен с общей тенденцией на укрепление нацвалюты.

Этот “аттракцион неслыханной дешевизны валюты” продлится недолго – до тех пор пока иностранцы будут активно заливать рынок долларом и евро для покупок гривневых ОВГЗ, но определенный потенциал дальнейшего снижения еще есть. По нашим расчетам котировки (если НБУ не будет переусердстовать с выкупом излишков доллара) будут стремится к уровню в 24,75 -24,90 гривен до конца недели.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,02 / 25,05

евро – 27,88 / 27,92

российский рубль – 0,3947 / 0,3953

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