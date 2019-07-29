В 2018 году объем венчурных инвестиций в украинские проекты вырос на 30% - отчет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Объем венчурных инвестиций в украинские проекты вырос на 30% и составил 337 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Украинской ассоциации венчурного и частного капитала, говорится в отчете KPMG Enterprise Venture Pulse.
“Доля Украины в глобальном объеме рынка венчурных инвестиций остается незначительной – около 0,1%. Но учитывая высокий уровень недоинвестирования экономики и заинтересованность украинских инвесторов в локальном рынке, в среднесрочной перспективе можно ожидать позитива динамики рынка.
Этому будут способствовать долгожданный запуск Украинского национального фонда стартапов и Фонда поддержки изобретений. Большие локальные компании также реализуют ряд инвестиционных проектов и активно инвестируют в стартапы”, – заявил Андрей Усенко, заместитель директора, рынок инвестиций и капитала KPMG в Украине.
Отмечается, что общий объем осуществленных венчурных инвестиций в мире во втором квартале 2019 остался стабильным и составил 52,7 млрд долларов.
Хотя в региональном разрезе результаты оказались не столь однозначными: США, Америка и Европа привлекли существенные инвестиции, тогда как в Азии продолжался застой.
В отчете указано, что в третьем квартале ожидают стабильную мировую тенденцию к уменьшению количества сделок на заключительной стадии.
Это может помочь привлечь финансирование высококвалифицированных компаний, находящихся на этапе становления.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Назван неожиданный штраф, который может получить водительВчера, 08:05 - 60631 8
"Еврономера" нашли новую схему покупки недорогих машинВчера, 15:21 - 18774 6
Xiaomi выпустит автомобиль за $13 000 (фото)Вчера, 01:15 - 9597 3
Глава ФГВФЛ: Уже практически нечего продаватьВчера, 21:00 - 1150 2
ТОП-3 схемы обмана туристов на курортахВчера, 09:02 - 3236 2
Как купить стаж для пенсииВчера, 12:06 - 27340
"Еврономера" нашли новую схему покупки недорогих машинВчера, 15:21 - 18774 6
В Японии создали "поезд-пулю"Вчера, 18:00 - 5825 1
Ryanair прогнозирует новые банкротства авиакомпанийВчера, 17:19 - 2703
В Японии создали летающие дома4 ч. назад - 2698
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 3620
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1350
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1304 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4261
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4666 2