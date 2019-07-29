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В 2018 году объем венчурных инвестиций в украинские проекты вырос на 30% - отчет

В 2018 году объем венчурных инвестиций в украинские проекты вырос на 30% - отчет

Объем венчурных инвестиций в украинские проекты вырос на 30% и составил 337 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Украинской ассоциации венчурного и частного капитала, говорится в отчете KPMG Enterprise Venture Pulse.

“Доля Украины в глобальном объеме рынка венчурных инвестиций остается незначительной – около 0,1%. Но учитывая высокий уровень недоинвестирования экономики и заинтересованность украинских инвесторов в локальном рынке, в среднесрочной перспективе можно ожидать позитива динамики рынка.

Этому будут способствовать долгожданный запуск Украинского национального фонда стартапов и Фонда поддержки изобретений. Большие локальные компании также реализуют ряд инвестиционных проектов и активно инвестируют в стартапы”, – заявил Андрей Усенко, заместитель директора, рынок инвестиций и капитала KPMG в Украине.

Отмечается, что общий объем осуществленных венчурных инвестиций в мире во втором квартале 2019 остался стабильным и составил 52,7 млрд долларов.

Хотя в региональном разрезе результаты оказались не столь однозначными: США, Америка и Европа привлекли существенные инвестиции, тогда как в Азии продолжался застой.

В отчете указано, что в третьем квартале ожидают стабильную мировую тенденцию к уменьшению количества сделок на заключительной стадии.

Это может помочь привлечь финансирование высококвалифицированных компаний, находящихся на этапе становления.

По материалам Економічна Правда
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