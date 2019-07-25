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12 сентября в Киеве состоится PayTech Ukraine 2019

Это практическая конференция посвященная настоящему и будущему рынка платежей и переводов Украины. От законодательных инициатив и обзора современных популярных трендов до конкретных кейсов имплементации продуктов, технологий и маркетинг стратегий – все это в фокусе насыщенной однодневной программы PayTech Ukraine 2019.

Конференция пройдет 3мя тематическими сессиями:
1) Состояние рынка и тенденции 2019 – 2020гг.: о новых трендах, потребительских предпочтениях, планах регулятора и ключевых игроков платежного рынка.
2) ИТ технологии для карточного бизнеса и безопасности платежей онлайн.
3) Современный маркетинг, продукты и продажи.

Обсуждения в рамках каждой сессий будут вестись в форматах презентаций и экспертных дискуссии с представлением личного понимания ситуации различными участниками рынка.

О чем будут говорить:

- Обзор рынка платежных услуг и сервисов: где мы сейчас и чего ожидать в будущем, какой будет конкуренция в ближайшие 1 – 2 года.
- Перспективы развития рынка безналичных платежей.
- Что нового предлагают платежные системы.
- Инициативы регулятора по изменению платежного законодательства сейчас и в долгосрочной перспективе.
- Планы мирового гиганта UnionPay относительно рынка Украины.
- Безопасность цифровых платежей. Переход платежной инфраструктуры на токены.
- Программы лояльности в ценностном ожидании держателя карты.
- Лучшие стратегии маркетинга: синергия оффлайн и онлайн.
- Управление продуктовой линейкой.
- Цифровизация карточного бизнеса.

Среди экспертов: Заместитель Председателя Национального банка Украины Сергей Холод, Генеральный менеджер Совета Банковской группы Альфа-Банка Иван Свитек, Заместитель Председателя Правления Ощадбанк Антон Тютюн, Директор Департамент розничных продуктов ПУМБ Дмитрий Полищук, Креативный директор ПриватБанк Егор Аветисов, Директор Департамента мобильных финансовых услуг Киевстар Сергей Коптик, представители: Украинской ассоциации платежных систем *, Независимой ассоциации банков Украины *(НАБУ), платежных систем VISA, UnionPay и другие.

Мероприятие рекомендуется посетить: руководителям розничного, карточного и цифрового бизнеса розничных банков; руководителя компаний сферы платежей и переводов on-line, представителям платежных систем и провайдерам платежных сервисов.

Организаторы гарантируют:
- Максимум полезного контента и ничего лишнего
- Непринужденную атмосферу клубного формата
- Комфортные лаунж-зоны для нетворкинга
- Вкуснейший кофе non-stop
- Изысканную кухню, напитки и душевное общение с коллегами по бизнесу

Конференция пройдет 12 сентября 2019 г. в новом конференц-зале UNIT.City по адресу: Киев, Дорогожицкая, 3. Программа регистрация и все подробности по ссылке: http://bit.do/e3pzY

Организаторы: компания BankOnline и Украинская ассоциация платежных систем UAPS.

Мероприятие проходит при информационной поддержке: Minfin.com.ua, Finance.ua, PaySpaceMagazine, ассоциации НАБУ, Международного института бизнеса, Американской торговой палаты в Украине.

Приглашаем всех, кому не безразлично будущее платёжном рынка, принять участие в содержательном наполнении программы PayTech Ukraine 2019 и в его дискуссиях.

По материалам BankOnline
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