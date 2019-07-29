Tesla выпускает мобильную электростанцию размером с контейнер (фото)

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Компания Tesla представила батарею Megapack размером с транспортный контейнер, предназначенную для организации крупномасштабного хранилища энергии.
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Батарея имеет футуристический вид и станет новинкой для пользователей электрокаров, ведь такие контейнеры можно установить в любом месте для зарядки автомобилей.
С помощью таких больших аккумуляторов можно быстро развернуть систему генерации возобновляемой энергии. Также они позволят заменить обычные электростанции, которые подключаются к сети, когда есть высокая потребность в энергии.
В Tesla заявили, что благодаря новым батареям компания может развернуть электростанцию на базе экологически чистых источников мощностью 250 МВт или 1 ГВт менее чем за 3 месяца. Это в 4 раза быстрее, чем нужно для возведения электростанции на базе ископаемого топлива аналогичной мощи.
Контейнеры легко транспортировать, и после транспортировки они, в отличие от полноценных электростанций, готовы работать почти моментально.
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