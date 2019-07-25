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К концу года в Украине запустят проект "е-Малыш"

К концу года в Украине запустят проект "е-Малыш"

В Украине до 1 января 2020 года заработает система “е-Малыш” по предоставлению комплексных услуг, связанных с рождением ребенка и оформлением документов сразу в роддоме.

Об этом сообщается на сайте президента.

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«Я с самого начала говорил, что иду в президенты, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Цифровизация государственных услуг, или «Государство в смартфоне» является приоритетом нашей команды», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Предусмотрена реализация следующих проектов:

  • «е-Малыш» – возможность получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме.
  • ID 14 – одновременная регистрация физического лица в качестве налогоплательщика в ходе первого оформления паспорта гражданина Украины.
  • Место регистрации ребенка – возможность зарегистрировать место проживания ребенка онлайн.

В рамках проекта «е-Малыш» по одному заявлению можно будет получить следующие 10 услуг:

  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрация места проживания родившегося ребенка;
  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • регистрация новорожденного в электронной системе здравоохранения;
  • регистрация новорожденного в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;
  • получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • определение происхождения новорожденного, родители которого не состоят в браке между собой;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение пособия многодетным семьям.
По материалам Finance.UA
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