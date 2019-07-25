К концу года в Украине запустят проект "е-Малыш"

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В Украине до 1 января 2020 года заработает система “е-Малыш” по предоставлению комплексных услуг, связанных с рождением ребенка и оформлением документов сразу в роддоме.
Об этом сообщается на сайте президента.
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«Я с самого начала говорил, что иду в президенты, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Цифровизация государственных услуг, или «Государство в смартфоне» является приоритетом нашей команды», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Предусмотрена реализация следующих проектов:
В рамках проекта «е-Малыш» по одному заявлению можно будет получить следующие 10 услуг:
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