Минфин провел крупнейшее с начала года размещение гривневых ОВГЗ

Министерство финансов Украины во время традиционного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) продало облигаций на 17,2 миллиарда гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты аукциона по продаже ОВГЗ, размещенные на сайте Минфина .

Указано, что из них облигации на 11 млрд гривен имеют срок обращения 5,5 лет.

В министерстве подчеркивают, что данный аукцион по продаже облигаций стал крупнейшим гривневым привлечением с начала года. Так, ранее на аукционах правительство привлекало больше, однако тогда значительную часть новых заимствований составляли облигации, номинированные в иностранной валюте.

Минфин также отмечает, что значительная часть новых заимствований носит долгосрочный характер и обычно не пользуется спросом среди иностранных инвесторов.

“С учетом сегодняшнего размещения годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%”, – сообщили в министерстве.

Кроме того, сообщается, что процентные ставки по новым облигациям Минфина удалось снизить на 0,2-1%.