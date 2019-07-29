Xiaomi запустила собственный сервис доставки

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Китайский производитель Xiaomi расширил сферу деятельности – теперь компания занимается еще и доставкой. Сервис получил название Mi Express.
Как пишет Mydrivers, на такой шаг компанию подтолкнула жесткая конкуренция с курьерской службой SF Express, которая возглавляет этот рынок в Китае.
Как сообщают источники, сейчас в приоритете Xiaomi именно китайский рынок. Поэтому теперь компания сосредоточится на работе на отечественном рынке, но впоследствии служба Mi Express будет запущена и в других странах.
Новая служба будет заниматься передачей информации и доставкой посылок. Кроме того, новая торговая марка будет заниматься телекоммуникационными услугами.
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