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Xiaomi запустила собственный сервис доставки

Xiaomi запустила собственный сервис доставки

Китайский производитель Xiaomi расширил сферу деятельности – теперь компания занимается еще и доставкой. Сервис получил название Mi Express.

Как пишет Mydrivers, на такой шаг компанию подтолкнула жесткая конкуренция с курьерской службой SF Express, которая возглавляет этот рынок в Китае.

Как сообщают источники, сейчас в приоритете Xiaomi именно китайский рынок. Поэтому теперь компания сосредоточится на работе на отечественном рынке, но впоследствии служба Mi Express будет запущена и в других странах.

Новая служба будет заниматься передачей информации и доставкой посылок. Кроме того, новая торговая марка будет заниматься телекоммуникационными услугами.

По материалам Телеканал 24
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