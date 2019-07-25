В правительстве намерены отменить мораторий на землю

Офис президента заявил о планах на отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли. В перспективах – запустить рынок сельхозземель в Украине уже до конца 2019 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg.

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«В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет довольно сложно», – сообщил Гончарук.

Заместитель заявил, что Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Так, согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной – на 0,5%.

«Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель (открытия рынка земли – ред.)», – добавил Гончарук.