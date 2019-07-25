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Apple готовит сразу семь версий iPad

Apple готовит сразу семь версий iPad

Похоже, линейка iPad 2019 года будет немного больше, чем ожидалось. У компании уже зарегистрированы пять новых моделей планшетов и, согласно обновленным нормативным документам ЕЭК, готовы еще две.

Сегодня в линейку планшетов Apple входит пять основных моделей: iPad Mini, iPad, iPad Air, 11-дюймовый iPad Pro и 12.9-дюймовый iPad Pro. Обновления некоторых из них уже добавлены в базу Евразийской экономической комиссии под номерами A2068, A2197, A2198, A2230 и A2228. На днях уже существующий документ обновился, и в нем появилась еще пара планшетов — A2200 и A2232. Все они работают на iPadOS.

По данным AppleInsider, этими моделями стали новые iPad с экраном 10.2 и 10.5 дюймов, разработка которых завершилась ранее в этом году.

Что именно это за устройства и относятся ли они к линейке Pro, неизвестно. Как правило, регистрации новых продуктов совершаются за несколько месяцев до официальной презентации этих устройств. Согласно многочисленным слухам, осенью вместе с новыми iPhone руководство Apple покажет новые модели iPad всех доступных линеек.

По материалам bigmir.net
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