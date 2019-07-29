ТОП-3 схемы обмана туристов на курортах

Сегодня отметили, что мошенники и разного рода аферисты активизировались с наступлением сезона отпусков.

Например, киевлянка Елена с мужем отдыхали в Чехии. Во время прогулки по центру Праги к супругам подошел человек и предложил помощь. “Он обаял своей улыбкой, рассказал, как пройти, где варят вкусное пиво, мы ему доверились. Он нам предложил свои услуги в обмене евро на чешские кроны, пообещал хороший курс. В результате мы получили очень похожие на чешские кроны венгерские форинты. Они оказались в 13 раз меньше стоимости чешской кроны”, – говорит жительница Киева Елена.

Обмен валют считается классическим видом аферы в туристических городах, рассказывает эксперт по безопасности Руслан Болгов.

“В чужих странах, в чужих городах с рук менять ни в коем случае нельзя. Вы не знаете этих людей, вас могут обмануть как угодно. Вам могут дать фальшивую купюру, всунуть вам купюры несколькими достоинствами ниже”, – рассказывает эксперт по безопасности Руслан Болгов. Также популярны кражи в оживленных местах, где воры часто работают группами. Один толкает жертву, второй вырывает телефон и уходит. Другие при этом отвлекают, так что человек уже не понимает, куда делся гаджет. Кроме того, часто воруют на пляжах. В жару достаточно на несколько секунд закрыть глаза, чтобы вещи исчезли.

“Как часто люди засыпают на пляже? Это бывает довольно таки часто. При этом они забывают, что у них вещи остаются без присмотра”, – говорит Руслан Болгов. Руслан Болгов предлагает хитрить, чтобы не украли деньги, например, заворачивать их в подгузник, который можно купить за 20 гривен.

“Открываем памперс и кладем туда телефон, ключи и заворачиваем все это. Завернули, заклеили липучками, ничего не выпадет. Вот у нас получилась лепешка, мы ее положили. Как вы думаете, сколько людей возьмут это? Я думаю, немного”, – говорит блогер. Документы же стоит оставлять в сейфе отеля. Там же – хранить и деньги. На пляж стоит брать мелочь на мороженое.