ТОП-3 схемы обмана туристов на курортах

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня отметили, что мошенники и разного рода аферисты активизировались с наступлением сезона отпусков.
Например, киевлянка Елена с мужем отдыхали в Чехии. Во время прогулки по центру Праги к супругам подошел человек и предложил помощь. “Он обаял своей улыбкой, рассказал, как пройти, где варят вкусное пиво, мы ему доверились. Он нам предложил свои услуги в обмене евро на чешские кроны, пообещал хороший курс. В результате мы получили очень похожие на чешские кроны венгерские форинты. Они оказались в 13 раз меньше стоимости чешской кроны”, – говорит жительница Киева Елена.
Обмен валют считается классическим видом аферы в туристических городах, рассказывает эксперт по безопасности Руслан Болгов.
“В чужих странах, в чужих городах с рук менять ни в коем случае нельзя. Вы не знаете этих людей, вас могут обмануть как угодно. Вам могут дать фальшивую купюру, всунуть вам купюры несколькими достоинствами ниже”, – рассказывает эксперт по безопасности Руслан Болгов. Также популярны кражи в оживленных местах, где воры часто работают группами. Один толкает жертву, второй вырывает телефон и уходит. Другие при этом отвлекают, так что человек уже не понимает, куда делся гаджет. Кроме того, часто воруют на пляжах. В жару достаточно на несколько секунд закрыть глаза, чтобы вещи исчезли.
“Как часто люди засыпают на пляже? Это бывает довольно таки часто. При этом они забывают, что у них вещи остаются без присмотра”, – говорит Руслан Болгов. Руслан Болгов предлагает хитрить, чтобы не украли деньги, например, заворачивать их в подгузник, который можно купить за 20 гривен.
“Открываем памперс и кладем туда телефон, ключи и заворачиваем все это. Завернули, заклеили липучками, ничего не выпадет. Вот у нас получилась лепешка, мы ее положили. Как вы думаете, сколько людей возьмут это? Я думаю, немного”, – говорит блогер. Документы же стоит оставлять в сейфе отеля. Там же – хранить и деньги. На пляж стоит брать мелочь на мороженое.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ не будет сдерживать укрепление гривны, – ПономаренкоВчера, 13:04 - 2522 9
lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазыВчера, 09:36 - 10863 9
Гривна стала "самой крепкой" валютой мира - рейтингВчера, 16:03 - 2855 4
Tesla начнет изготовление солнечной черепицыВчера, 04:19 - 4870 4
В ГФС заговорили о равенстве налогоплательщиковВчера, 11:47 - 2265 3
Когда штраф за неисправность габаритных огней незаконенВчера, 21:03 - 11385 1
lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазыВчера, 09:36 - 10863 9
Апелляционный суд: миллиардный должник ПриватБанка - банкротВчера, 14:30 - 7686
В сети показали малоизвестный Запорожец (фото)4 ч. назад - 4781 1
Гривна стала "самой крепкой" валютой мира - рейтингВчера, 16:03 - 2855 4
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 3279
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1254
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1242 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4184
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4599 2