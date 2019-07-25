"Укрзализныця" убирает ковры из пассажирских поездов

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“Укрзализныця” продолжает избавляться от ковров в пассажирских поездах. Об этом сообщает пресс-служба ж/д предприятия.
По информации УЗ, сейчас дорожки и ковры постепенно изымаются из поездов категорий “Интерсити”, “Региональный экспресс” и “Региональный поезд”.
В АО “Укрзализныця” утверждают, что эта инициатива широко поддержана и пассажирами, о чем свидетельствует проведенный опрос. Кроме того, благодаря таким мероприятиям будет облегчен процесс уборки вагонов.
Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” отказалась от использования ковров в вагонах, которые прошли капитально-восстановительный ремонт.
Вместо ковров пол в этих вагонах покрыт современным и антивандальным покрытием, которое легко содержать чистым.
Как свидетельствуют отзывы пассажиров, такие изменения являются положительными и увеличивают уровень комфорта во время поездки.
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