"Укрзализныця" убирает ковры из пассажирских поездов

“Укрзализныця” продолжает избавляться от ковров в пассажирских поездах. Об этом сообщает пресс-служба ж/д предприятия.

По информации УЗ, сейчас дорожки и ковры постепенно изымаются из поездов категорий “Интерсити”, “Региональный экспресс” и “Региональный поезд”.

В АО “Укрзализныця” утверждают, что эта инициатива широко поддержана и пассажирами, о чем свидетельствует проведенный опрос. Кроме того, благодаря таким мероприятиям будет облегчен процесс уборки вагонов.

Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” отказалась от использования ковров в вагонах, которые прошли капитально-восстановительный ремонт.

Вместо ковров пол в этих вагонах покрыт современным и антивандальным покрытием, которое легко содержать чистым.

Как свидетельствуют отзывы пассажиров, такие изменения являются положительными и увеличивают уровень комфорта во время поездки.