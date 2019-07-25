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Британский фунт обвалился из-за ультиматума Джонсона относительно Brexit

Британский фунт обвалился из-за ультиматума Джонсона относительно Brexit

Британский фунт продолжает падение в течение последних нескольких дней и достиг минимумов за последние почти три года на фоне опасений по поводу “жесткого” Brexit.

Об этом сообщает Bloomberg.

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За последние четыре дня фунт упал почти на 3%, поскольку инвесторы оценивают как высокий шанс выхода Великобритании из Европейского союза 31 октября без соглашения.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет настаивать на улучшении условий выхода из ЕС и одновременно начал готовить страну к выходу из блока без соглашения.

Во вторник фунт стерлингов упал на 0,8% до 1,2119 доллара за фунт и на 0,5% до 91,64 пенса за евро.

Последний раз фунт падал четыре дня подряд в октябре 2016 года, когда валюта упала на 6% до $1,1841. Это произошло после того, как премьер-министр Тереза ​​Мэй официально объявила о планах Великобритании инициировать выход из ЕС.

По материалам Европейская правда
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