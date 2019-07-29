0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Японцы разработали шины, которые вырабатывают энергию для электрокаров

Японцы разработали шины, которые вырабатывают энергию для электрокаров

Японский производитель шин Sumitomo Rubber Industries разработал специальное устройство Energy Harvester, которое вырабатывает электричество от вращения колес авто.

Об этом сообщает пресс-служба SRI Group.

Судя из сообщения, специальный прибор нужно поместить внутрь шины. После этого он начнет вырабатывать электроэнергию всякий раз во время деформации протектора.

Само же устройство представляет собой небольшую коробочку из резины, электродов и двух заряженных пленок: положительной и отрицательной.

Изобретатели уверены, что их технология имеет большой потенциал для практического применения в качестве источника питания для различных автомобильных цифровых приборов. При этом не сообщается, сколько именно электричества вырабатывает устройство, а также, как оно влияет на баланс в шинах.

Вероятно, представленное устройство – это только начальный этап разработки более совершенной модели: полностью интегрированной во все пространство безвоздушных шин.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.