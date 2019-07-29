Японцы разработали шины, которые вырабатывают энергию для электрокаров

Японский производитель шин Sumitomo Rubber Industries разработал специальное устройство Energy Harvester, которое вырабатывает электричество от вращения колес авто.

Об этом сообщает пресс-служба SRI Group.

Судя из сообщения, специальный прибор нужно поместить внутрь шины. После этого он начнет вырабатывать электроэнергию всякий раз во время деформации протектора.

Само же устройство представляет собой небольшую коробочку из резины, электродов и двух заряженных пленок: положительной и отрицательной.

Изобретатели уверены, что их технология имеет большой потенциал для практического применения в качестве источника питания для различных автомобильных цифровых приборов. При этом не сообщается, сколько именно электричества вырабатывает устройство, а также, как оно влияет на баланс в шинах.

Вероятно, представленное устройство – это только начальный этап разработки более совершенной модели: полностью интегрированной во все пространство безвоздушных шин.