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Нацбанк выставит на торги бизнес-центр в Одессе

Нацбанк выставит на торги бизнес-центр в Одессе

Национальный банк выставит на торги здание современного бизнес-центра, расположенное в центре Одессы по адресу пр. Гагарина 12-А.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В свое время Имэксбанк передал этот объект недвижимого имущества в ипотеку Национальному банку в счет обеспечения исполнения своих обязательств по предоставленным стабилизационным кредитам. Еще в начале 2019 года бизнес-центр был обременен долгосрочными договорами аренды, однако Имэксбанк и Национальный банк в судебном порядке уже в июне 2019 года получили окончательное решение Верховного Суда о признании их недействительными», — говорится в сообщении.

Таким образом, новый владелец сможет свободно распоряжаться имуществом и устанавливать правоотношения с арендаторами.

Бизнес-центр введен в эксплуатацию в 2004 году, высотность — 16 этажей, а его общая площадь составляет более 12 тыс. кв. м. В здании бизнес-центра находятся как обычные офисные помещения, так и помещения VIP-класса, конференц-зал, ресторан, рядом расположены наземный паркинг и парк с ландшафтным дизайном.

Условия реализации имущества, переданного банками, в которых начата процедура ликвидации, в обеспечение Национальному банку, утверждает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Со своей стороны Национальный банк как обеспеченный кредитор согласовывает реализацию таких активов.

По материалам НВ
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