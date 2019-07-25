Израильский стартап зарядит электромобиль за 5 минут

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British Petroleum готовится представить пригодный к коммерческой эксплуатации прототип батарей для электромобилей, которые можно зарядить буквально за 5 минут.
Разработка принадлежит не самой BP, а израильскому стартапу StoreDot.
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Пока еще никому не удавалось создать батарею с такой быстрой зарядкой.
Сейчас BP активно устанавливает зарядные станции средней мощности в Китае (60 кВт) и высокомощные (150 кВт) в Германии и Великобритании, где приобретение Chargemaster в июне прошлого года позволило ей получить сеть из 6,5 тыс. зарядок.
Израильтяне не так давно продемонстрировали возможности своей технологии, зарядив электрический скутер Torrot за 5 минут до 100%. В то же время технические характеристики мопеда отмечают, что полная зарядка занимает 4 часа. Вполне возможно, что такие аккумуляторы появятся как в скутерах, так и в электрокарах. Не исключено, что они появятся и в автомобилях Tesla.
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