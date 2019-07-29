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Япония и Индия отправят на Луну аппарат для поиска воды

Япония и Индия отправят на Луну аппарат для поиска воды

Япония и Индия намерены в 2023 году отправить на Луну совместную миссию с беспилотным аппаратом для изучения поверхности в районе лунного Южного полюса.

Об этом сообщила газета Yomiuri.

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Исследователи собираются искать воду в глубоких кратерах Южного полюса, куда никогда не попадает солнечный свет. Ученые считают, что в них может сохраниться лед.

В рамках сотрудничества японская сторона предоставит для запуска новой тяжелой ракеты H-3 и управляемый луноход, а Индия обеспечит посадочный модуль «Викрам», который 22 июля запустили на Луну в рамках миссии «Чандраян-2».

Планируется, что миссия продлится минимум один лунный день (14 земных суток).

Индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-2» отправилась в космос 22 июля. Она состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и небольшого лунохода.

Через новую миссию Индия намерена стать четвертой страной мира (после США, России и Китая), которая осуществит посадку на Луне.

Запуск планируется осуществить в начале сентября.

По материалам Mind
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