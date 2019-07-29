Япония и Индия отправят на Луну аппарат для поиска воды

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Япония и Индия намерены в 2023 году отправить на Луну совместную миссию с беспилотным аппаратом для изучения поверхности в районе лунного Южного полюса.
Об этом сообщила газета Yomiuri.
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Исследователи собираются искать воду в глубоких кратерах Южного полюса, куда никогда не попадает солнечный свет. Ученые считают, что в них может сохраниться лед.
В рамках сотрудничества японская сторона предоставит для запуска новой тяжелой ракеты H-3 и управляемый луноход, а Индия обеспечит посадочный модуль «Викрам», который 22 июля запустили на Луну в рамках миссии «Чандраян-2».
Планируется, что миссия продлится минимум один лунный день (14 земных суток).
Индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-2» отправилась в космос 22 июля. Она состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и небольшого лунохода.
Через новую миссию Индия намерена стать четвертой страной мира (после США, России и Китая), которая осуществит посадку на Луне.
Запуск планируется осуществить в начале сентября.
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