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В июне в ликвидируемые банки поступило более 700 миллионов

В июне в ликвидируемые банки поступило более 700 миллионов

Поступления в ликвидируемые банки в июне 2019 года составили 709,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

“За июнь 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 709,3 млн грн, из них 638,5 млн грн – от продажи активов этих банков”, – говорится в сообщении ФГВФЛ.

По объемам поступлений от реализации активов по итогам июня 2019 года лидировали, в частности: АО «ВТБ Банк» – 390,2 млн грн, АО «Дельта Банк» – 106,8 млн грн, АО «Еврогазбанк» – 47,4 млн грн, ПАО «КБ «Надра» – 40,1 млн грн.

В общей сумме поступлений по итогам июня 2019 года 61,9 млн грн – средства от погашения кредитов; 8,9 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг в отчетный период поступило около 3 тыс. грн.

По материалам Finance.UA
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