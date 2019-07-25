Проблемы Boeing стоили американской экономике 0,4% роста ВВП

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Проблемы авиакомпании Boeing, связанные с запретом на полеты 737 MAX, стоили американской экономике почти половину процента роста ВВП. В частности, экономика страны во втором квартале недополучила 0,4% роста.
Такая информация предоставлена в пресс-релизе Минфина США.
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Именно самолеты Boeing модели 737 MAX, напомним, потерпели автокатастрофы в ноябре прошлого года и в марте этого года. После этого многие авиакомпании приостановили эксплуатацию 737 MAX и 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов данной модели.
«Совет Белого дома по экономике оценивает суммарное отчисление от прекращения эксплуатации Boeing 737 MAX в 0,4% от роста ВВП США во II квартале 2019 года», – говорится в пресс-релизе.
При этом отмечается, что «реальный ВВП в годовом выражении во II квартале 2019 года вырос на 2,1%».
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