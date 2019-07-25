0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 880 0

Межбанк: игра "на понижение" продолжится?

Межбанк: игра "на понижение" продолжится?

Во вторник на валютном рынке игра “на понижение” продолжится. И основная интрига по курсу будет полностью зависеть от действий Нацбанка по выкупу/невыкупу излишка доллара.

Тенденция на укрепление национальной валюты настолько уже придавила “хотелки” продавцов доллара по курсу, что нерезиденты и экспортеры уже похоже смирились с падением курса последних недель.

При этом у продавцов всего два пути – либо продавать валюту несмотря на ситуацию на межбанке (так делают иностранцы, так как им нужна гривна для участия в аукционах Минфина по размещению ОВГЗ), либо попытаться тратить пока имеющуюся гривну, сохраняя валюту до лучших времен (так поступает часть экспортеров,получающих гривну от государства в виде возмещения НДС).

Сегодня день аукциона по размещению облигаций и с самого утра предложение валюты будет превышать спрос. Ситуативный избыток доллара будет активно выкупать Нацбанк, как универсальный покупатель и в конечном итоге котировки будут зависеть только от того ценового уровня, который будет ставить регулятор.

Психологический настрой на укрепление гривны на межбанке отражается и на наличном рынке, где продолжается проседание котировок.

Утром обменники выставили курс продажи доллара по 25,25 гривен и ниже, что говорит о том, что наличный рынок также ожидает дальнейшего провала курса.

Спекулянты продолжат сейчас играть только «на понижение» и зарабатывать “с оборота”.

Фактор перечислений возмещений НДС экспортерам несмотря на выход основных сумм таких выплат не особо помогает валюте, так как вливания ее со стороны иностранцев под аукцион перекрывают потребности покупателей. Прирост корсчетов банков на утро вторника еще на 1,2 млрд гривен ( до 54,1 млрд ) пока лишь сокращает потребности экспортеров в продаже валюты под свои хозоперации, но общего тренда на укрепление гривны не меняет.

Приближение конца месяца добавит статистики торгов и мы прогнозируем на сегодня объемы операций в пределах до 470 млн долларов при совершении до 690 сделок.

Мы прогнозируем на 30 июля продолжение снижения котировок. Коридор по доллару будет в пределах 25,00-25,20 гривен с продолжением выкупа излишка валюты Нацбанком через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,21 / 25,24
евро – 28,05 / 28,08
российский рубль – 0,3967 / 0,3975

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.