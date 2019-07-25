Межбанк: игра "на понижение" продолжится?

Во вторник на валютном рынке игра “на понижение” продолжится. И основная интрига по курсу будет полностью зависеть от действий Нацбанка по выкупу/невыкупу излишка доллара.

Тенденция на укрепление национальной валюты настолько уже придавила “хотелки” продавцов доллара по курсу, что нерезиденты и экспортеры уже похоже смирились с падением курса последних недель.

При этом у продавцов всего два пути – либо продавать валюту несмотря на ситуацию на межбанке (так делают иностранцы, так как им нужна гривна для участия в аукционах Минфина по размещению ОВГЗ), либо попытаться тратить пока имеющуюся гривну, сохраняя валюту до лучших времен (так поступает часть экспортеров,получающих гривну от государства в виде возмещения НДС).

Сегодня день аукциона по размещению облигаций и с самого утра предложение валюты будет превышать спрос. Ситуативный избыток доллара будет активно выкупать Нацбанк, как универсальный покупатель и в конечном итоге котировки будут зависеть только от того ценового уровня, который будет ставить регулятор.

Психологический настрой на укрепление гривны на межбанке отражается и на наличном рынке, где продолжается проседание котировок.

Утром обменники выставили курс продажи доллара по 25,25 гривен и ниже, что говорит о том, что наличный рынок также ожидает дальнейшего провала курса.

Спекулянты продолжат сейчас играть только «на понижение» и зарабатывать “с оборота”.

Фактор перечислений возмещений НДС экспортерам несмотря на выход основных сумм таких выплат не особо помогает валюте, так как вливания ее со стороны иностранцев под аукцион перекрывают потребности покупателей. Прирост корсчетов банков на утро вторника еще на 1,2 млрд гривен ( до 54,1 млрд ) пока лишь сокращает потребности экспортеров в продаже валюты под свои хозоперации, но общего тренда на укрепление гривны не меняет.

Приближение конца месяца добавит статистики торгов и мы прогнозируем на сегодня объемы операций в пределах до 470 млн долларов при совершении до 690 сделок.

Мы прогнозируем на 30 июля продолжение снижения котировок. Коридор по доллару будет в пределах 25,00-25,20 гривен с продолжением выкупа излишка валюты Нацбанком через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,21 / 25,24

евро – 28,05 / 28,08

российский рубль – 0,3967 / 0,3975

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке