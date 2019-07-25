Долги по зарплате растут третий месяц подряд (таблица)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На 1 июля 2019 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2 857,812 млн грн, или 105,1% по сравнению с 1 июня 2019 г.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Читайте также: Средняя зарплата украинцев в июне выросла выше 400 долларов
Самая большая задолженность в:
Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1694,9 млн грн (110,0% по сравнению с 1 июня 2019 г.).
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.
Задолженность по выплате заработной платы по регионам:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новое правительство не будет снижать коммунальные тарифыВчера, 13:00 - 4904 23
Омелян назвал Укрзализныцю своей "большой неудачей"Вчера, 14:15 - 3083 18
Как часто менять работу: советы экспертовПозавчера, 18:05 - 3856 8
Коболев назвал три основных поражения "Нафтогаза"Вчера, 21:00 - 2251 5
Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)6 ч. назад - 7994 4
День финансов, 29 июля: изменения для Трудового кодекса, индексация зарплат в июле, открытие счета для СПДВчера, 17:50 - 12338
В ОАЭ предлагают собирать брошенные суперкары за $40 тысяч в год11 ч. назад - 10863 1
Кому в июле могут проиндексировать зарплатуВчера, 15:01 - 9665
Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)6 ч. назад - 7994 4
Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)6 ч. назад - 3946 3
Открыт механизм биологического бессмертияВчера, 15:46 - 1156
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 827
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 992 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3837
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4272 2