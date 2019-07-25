Долги по зарплате растут третий месяц подряд (таблица)

На 1 июля 2019 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2 857,812 млн грн, или 105,1% по сравнению с 1 июня 2019 г.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Самая большая задолженность в:

Донецкой области – 575,352 млн гривен,

Луганской – 465,164 млн гривен,

Харьковской – 339,375 млн гривен.

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1694,9 млн грн (110,0% по сравнению с 1 июня 2019 г.).

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

Задолженность по выплате заработной платы по регионам: