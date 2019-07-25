Компания-владелица TikTok начала разработку смартфона

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Китайская компания ByteDance, владелица социальной сети TikTok, заявила, что занимается разработкой собственного смартфона.
Об этом сообщает CNBC.
До этого стало известно, что ByteDance заключила соглашение с производителем смарфтонов Smartisan Technology.
В ByteDance отметили, что разработка собственных смартфонов была частью планов компании, еще до сделки с Smartisan.
Китайские СМИ также сообщили, что смартфон находится в разработке в течение последних семи месяцев. Работу над этим возглавляет экс-руководитель Smartisan Ву Дэчжоу.
Ранее в этом году ByteDance купила ряд патентов в Smartisan.
Телеканал сообщает, что сейчас ByteDance стремится стать ведущим игроком в области технологий и стать соперником Baidu и Tencent.
ByteDance с недавних пор начала инвестировать в сектора, не связанные напрямую с социальными сетями. В июле компания наняла несколько сотрудников из лондонского стартапа JukeDeck, который специализируется на музыке, генерируемой искусственным интеллектом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - экспертВчера, 16:03 - 24643 21
Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)Вчера, 09:14 - 9656 11
Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)Вчера, 09:03 - 15961 9
В правительстве намерены отменить мораторий на землюВчера, 20:02 - 683 6
"Укрзализныця" жалуется на миллиардные убытки из-за пассажирских перевозокВчера, 15:32 - 524 4
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - экспертВчера, 16:03 - 24643 21
Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)Вчера, 09:03 - 15961 9
В ОАЭ предлагают собирать брошенные суперкары за $40 тысяч в годВчера, 04:08 - 13302 1
Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)Вчера, 09:14 - 9656 11
Кто имеет право на льготную пенсиюВчера, 15:07 - 7694 1
Открыт механизм биологического бессмертияПозавчера, 15:46 - 1526
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 888
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1026 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3891
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4315 2