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Компания-владелица TikTok начала разработку смартфона

Компания-владелица TikTok начала разработку смартфона

Китайская компания ByteDance, владелица социальной сети TikTok, заявила, что занимается разработкой собственного смартфона.

Об этом сообщает CNBC.

До этого стало известно, что ByteDance заключила соглашение с производителем смарфтонов Smartisan Technology.

В ByteDance отметили, что разработка собственных смартфонов была частью планов компании, еще до сделки с Smartisan.

Китайские СМИ также сообщили, что смартфон находится в разработке в течение последних семи месяцев. Работу над этим возглавляет экс-руководитель Smartisan Ву Дэчжоу.

Ранее в этом году ByteDance купила ряд патентов в Smartisan.

Телеканал сообщает, что сейчас ByteDance стремится стать ведущим игроком в области технологий и стать соперником Baidu и Tencent.

ByteDance с недавних пор начала инвестировать в сектора, не связанные напрямую с социальными сетями. В июле компания наняла несколько сотрудников из лондонского стартапа JukeDeck, который специализируется на музыке, генерируемой искусственным интеллектом.

По материалам Mind
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