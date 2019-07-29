Xiaomi выпустит автомобиль за $13 000 (фото)

Компания Xiaomi официально добавляет автомобили в линейку своих продуктов.

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Средства на его производство были собраны с помощью краудфандинговой площадки Xiaomi Youpin.

Таким образом, внедорожник FAW Pentium T77, над которым Xiaomi работала несколько месяцев назад, интегрировав своего голосового ассистента, обретает новую жизнь в компании всемирно известного техногиганта.

Для сбора средств предлагалось внести предоплату – 3777 юаней (примерно равна 550 долларов), а полная стоимость готового автомобиля составит около 13 тыс. долларов.

Модель Pentium T77 имеет стильный дизайн с шестиугольной решеткой радиатора на лицевой стороне. Размеры внедорожника – 4525 × 1845 × 1615 мм, а его вес – 1455 кг. Каким будет автомобиль по качеству – пока не известно, ведь китайские автомобили лишь постепенно проникают на авторынок Украины.