Xiaomi выпустит автомобиль за $13 000 (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Xiaomi официально добавляет автомобили в линейку своих продуктов.
Читайте также: Xiaomi назвала свой самый дорогой смартфон
Средства на его производство были собраны с помощью краудфандинговой площадки Xiaomi Youpin.
Таким образом, внедорожник FAW Pentium T77, над которым Xiaomi работала несколько месяцев назад, интегрировав своего голосового ассистента, обретает новую жизнь в компании всемирно известного техногиганта.
Для сбора средств предлагалось внести предоплату – 3777 юаней (примерно равна 550 долларов), а полная стоимость готового автомобиля составит около 13 тыс. долларов.
Модель Pentium T77 имеет стильный дизайн с шестиугольной решеткой радиатора на лицевой стороне. Размеры внедорожника – 4525 × 1845 × 1615 мм, а его вес – 1455 кг. Каким будет автомобиль по качеству – пока не известно, ведь китайские автомобили лишь постепенно проникают на авторынок Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ не будет сдерживать укрепление гривны, – ПономаренкоВчера, 13:04 - 2295 10
lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазыВчера, 09:36 - 9847 10
Французский стартап превращает старые авто в электрокарыВчера, 01:23 - 2853 8
Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцевПозавчера, 20:44 - 751 6
Гривна стала "самой крепкой" валютой мира - рейтингВчера, 16:03 - 2468 4
lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазыВчера, 09:36 - 9847 10
Японцы разработали шины, которые вырабатывают энергию для электрокаровВчера, 07:12 - 8584 1
Апелляционный суд: миллиардный должник ПриватБанка - банкротВчера, 14:30 - 6978
Tesla начнет изготовление солнечной черепицыВчера, 04:19 - 4636 4
Гривна стала "самой крепкой" валютой мира - рейтингВчера, 16:03 - 2468 4
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 3224
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1243
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1235 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4169
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4587 2