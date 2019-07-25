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Власти Германии модернизируют железную дорогу за 86 млрд евро

Власти Германии модернизируют железную дорогу за 86 млрд евро

Министерство транспорта Германии выделит более 86 млрд евро на “крупнейшую программу модернизации” железной дороги страны. В действие вступает 10-летний план по улучшению железнодорожной сети Deutsche Bahn.

Предполагается, что из бюджетов всех уровней будет инвестировано 62 млрд евро в капитальный ремонт частично устаревшей железнодорожной сети. При этом сама Deutsche Bahn внесет еще 24,2 млрд евро.

Министр транспорта страны Андреас Шойер назвал решение “крупнейшей программой модернизации” железной дороги в Германии. По его словам, модернизированная сеть также создаст основу для активной защиты климата.

“Мы заменим устаревшие объекты, обеспечим доступность, улучшим управление строительством и состояние железнодорожных мостов”, – сказал министр.

Согласно плану, реконструкции подлежат 2000 мостов. Среди других целей программы – удвоить число машинистов и пассажиров поездов до 2030 года.

По материалам bigmir.net
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