Власти Германии модернизируют железную дорогу за 86 млрд евро

Министерство транспорта Германии выделит более 86 млрд евро на “крупнейшую программу модернизации” железной дороги страны. В действие вступает 10-летний план по улучшению железнодорожной сети Deutsche Bahn.

Предполагается, что из бюджетов всех уровней будет инвестировано 62 млрд евро в капитальный ремонт частично устаревшей железнодорожной сети. При этом сама Deutsche Bahn внесет еще 24,2 млрд евро.

Министр транспорта страны Андреас Шойер назвал решение “крупнейшей программой модернизации” железной дороги в Германии. По его словам, модернизированная сеть также создаст основу для активной защиты климата.

“Мы заменим устаревшие объекты, обеспечим доступность, улучшим управление строительством и состояние железнодорожных мостов”, – сказал министр.

Согласно плану, реконструкции подлежат 2000 мостов. Среди других целей программы – удвоить число машинистов и пассажиров поездов до 2030 года.