"Украинская биржа" запустила торги акциями Apple

“Украинская биржа” включила в биржевой список в категорию внелистинговых ценных бумаг акции Apple с тикером “AAPL”.

Об этом сообщается на сайте биржи.

Лучшие котировки на покупку составляют 5003 грн за акцию, на продажу – 6666 грн, все заявки – по одной акции.

Согласно данным NASDAQ, в пятницу котировки акций Apple выросли на 0,72% и на закрытие составили 207,74 доллара за штуку (около 5285 грн).

Как сообщили агентству “Интерфакс-Украина”, другие детали торговли акциями Apple представители биржи и компании “БТС Брокер”, которая выступила инициатором их обращения в Украине, раскроют 30 июля.

Биржа также сообщила, что на прошлой неделе к торгам на ней допущены долларовые еврооблигации Украины с погашением в 2032 году.

Согласно биржевому списку “Украинской биржи”, сейчас в нем три акции иностранного эмитента. Две – компаний с основными активами в Украине: MHP (“Мироновский хлебопродукт”), Ukrproduct Group и Apple.

Кроме этого, в списке три выпуска еврооблигаций Украины – с погашением 1 сентября 2019 г., 1 сентября 2026 г. и 25 сентября 2032 г., а также ВВП-варранты.