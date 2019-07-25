"Украинская биржа" запустила торги акциями Apple

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“Украинская биржа” включила в биржевой список в категорию внелистинговых ценных бумаг акции Apple с тикером “AAPL”.
Об этом сообщается на сайте биржи.
Лучшие котировки на покупку составляют 5003 грн за акцию, на продажу – 6666 грн, все заявки – по одной акции.
Согласно данным NASDAQ, в пятницу котировки акций Apple выросли на 0,72% и на закрытие составили 207,74 доллара за штуку (около 5285 грн).
Как сообщили агентству “Интерфакс-Украина”, другие детали торговли акциями Apple представители биржи и компании “БТС Брокер”, которая выступила инициатором их обращения в Украине, раскроют 30 июля.
Биржа также сообщила, что на прошлой неделе к торгам на ней допущены долларовые еврооблигации Украины с погашением в 2032 году.
Согласно биржевому списку “Украинской биржи”, сейчас в нем три акции иностранного эмитента. Две – компаний с основными активами в Украине: MHP (“Мироновский хлебопродукт”), Ukrproduct Group и Apple.
Кроме этого, в списке три выпуска еврооблигаций Украины – с погашением 1 сентября 2019 г., 1 сентября 2026 г. и 25 сентября 2032 г., а также ВВП-варранты.
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